Roman Abramoviç boğazdan yalı kiraladı

Rus oligark Roman Abramoviç'in borsa alanında yatırımlarıyla tanınan Ahmet Okumuş’un İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı’nı kiraladığı belirtildi.

Ekonomim.com’dan Leyla İlhan'ın haberine göre, Bosforce yönetici ortağı ve İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, Ahmet Okumuş’un sahip olduğu yalının yaklaşık 50 bin dolar kiralama bedeli olduğunu söyledi.

'Kira bedeli yaklaşık 50 bin dolar'

Yalı pazarında yabancı alımının sınırlı olduğunu, özellikle Arapların sanıldığı kadar fazla yalı almadığını ifade eden Özcan, “Katar Prensesi’nin yalı aldığı iddiaları vardı. Ancak Katar Prensesi o yalıyı almadı” dedi.

Yalıda esas müşterinin Türkler olduğunu ifade eden Özcan, ayrıca bilgi teknolojileri, finans ve enerji alanında sıçrama yapan Türkler’in de alım yaptığını söyledi.

Yalı alımlarında yabancının sınırlı olmasında Türkiye’nin güven endeksinde iyi bir noktada olmamasının etkili olduğunu savunan Özcan, “Dolayısıyla yabancılar alternatif yerler olan Nice, Monaco, Paris, Zurich ve Londra gibi bölgelerde alım yapıyorlar” dedi.

Genel olarak da yabancıların Avrupa’ya gitmek için Türkiye’den mülk aldığının altını çizen Özcan, Ruslar’ın böyle bir ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Feyyaz Tokar Yalısı, 2012 yılında ABD’de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı.