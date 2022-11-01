Roma dönemine ait lahitten gözyaşı damlası şişesi çıktı

Bolu'da bir inşaatın bahçe duvarı temeli için yapılan kazıda, iş makinesinin sert bir cisme çarpması üzerine bir lahit ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye müze müdürlüğü görevlileri geldi. İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere aynı gün müze müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Bolu Müze Müdürlüğü bahçesinde bulunan lahidin kapağı uzman arkeologlar ile birlikte vinçle kaldırılarak açıldı. Lahidin içinde bulunan su, önce kovalarla dışarıya atıldı. Daha sonra lahitte aynı aileden olduğu düşünülen 3 insana ait kemikler ile gözyaşı damlası şişesi çıktı.

Lahitte inceleme sürüyor.