Roketsan'ın ihalesi 'FETÖ'yle ilişkili' şirkete verildi

Roketsan, temmuz ayında Ankara’da bulunan personeline, bundan sonra ulaşımını Kaya Tur şirketi ile sağlayacağını duyurdu. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre söz konusu firmanın daha önce “FETÖ ile iltisaklı olduğuna” ilişkin raporlar ortaya çıktı. MASAK raporlarında “FETÖ ilişkisi olduğu” belirtilen şirketin sahiplerinin, yine Gülen Cemaati ilişkisi tespit edilen Şen-Dem Turizm adlı bir başka şirketin kurucuları ile de akraba ilişkisinde olduğu belirlendi. Bu durum, Kamu İhale Kurumu’nun 4 Ocak 2017 tarihli ve 2017/UH.III-64 karar numaralı yazısında şöyle ifade edildi:

“Kaya Seyahat Turizm Şirketi’ne, Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2013-2016 döneminde 19 milyon 9 bin 885 TL havale gönderildiği, 2014-2016 döneminde 9 işlemde 673 bin 689.50 TL EFT gönderildiği görülmüştür. İki şirket arasında kurucular arasındaki kişilerin baba-oğul-eş oldukları, para transferleri ile de hukuki fiili ve ekonomik bağlantılarının bulunduğu dosyaya gelen bilgi ve belgelere göre Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu hususunda yeterli delil bulunduğu anlaşılmıştır.”

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2017’de açtığı ihaleye katılan şirket, “Terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunması nedeniyle” Emniyet tarafından ihaleden men edilmişti.

Şirket, 2017 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nden de ihale almaya çalıştı. Ancak emniyet, şirketi ihale dışı bıraktı. Şirketin dışarıda bırakılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 18 Şubat 2017 tarihli yazıda, “Kaya Seyahat Turizm hakkında yapılan inceleme neticesinde, terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunduğu birimlerden gelen yazı ile tespit edildiğinden ihale komisyonumuz kararı ile ihale dışı bırakılmıştır” denildi.

Kaya Tur’un sahiplerinin akraba olduğu Şen-Dem Turizm şirketi de daha önce birçok kamu kurumundan ihale almaya çalışmış ancak yine "FETÖ ilişkisi" nedeniyle reddedilmişti. Şirketin Türkiye Adalet Akademisi ve Hacettepe Üniversitesi’ne yaptığı başvurular iptal edilmişti. Öte yandan, aynı firmanın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten ihale aldığı ortaya çıkmıştı. Şirket, Halk Ekmek personel taşıma işini 2017’nin mayıs ayında 2 milyon 900 bin 965 TL bedelle kazanmıştı. Diyanet’ten de ihale alan şirket, başkanlığın Ankara’da görevli personelinin servis işini 4 milyon 798 bin 512 TL bedelle kazanmıştı.