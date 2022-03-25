Roberto Baggio’dan Burak Yılmaz’a... O penaltı peşinden gelecek

A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, Portekiz maçının ardından bir kararla Milli Takım kariyerine son verdiğini açıkladı. Burak Yılmaz'ın maçta kaçırdığı penaltı sonrası beraberlik şansını kaybeden Milli Takım, 90+3'de yediği golle sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Ajansspor'dan Kenan Başaran "Ancak bu maç yıllar geçse de Burak Yılmaz’ın kaçan penaltısıyla anılacak. Tıpkı 1994 Dünya Kupası finalinin Brezilya’nın kazanmasından çok Roberto Baggio’nun İtalya adına kaçırdığı penaltıyla hatırlanması gibi" diye yazdı.

Başaran şunları kaydetti:

Baggio bu kaderi 28 yıl önce yaşadı

"Ne zaman bir kritik penaltı kaçırılsa futbolseverler 1994 Dünya Kupası finaline gidiyor. Öncesinde ve sonrasında çok önemli başka penaltılar kaçsa da. 17 Temmuz 1994’de ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Rose Bowl Stadı’nda kaçan penaltı artık futbolun en ikonik anlarından biri. Baggio da geldi vurdu ve topu üstten auta attı. Burak Yılmaz’ın 24 Mart 2022 gecesi Portekiz’in Porta şehrindeki Dragao Stadı’nda vurduğu vuruş da aynıydı. Herkes sadece kaçan bu penaltıları konuşacak. Öncesinden ve sonrasından bağımsız olarak. O penaltılar atılsa da İtalya’nın Dünya şampiyonu olamayabileceği veya Türkiye’nin Dünya Kupası’na gidemeyebileceğini kimse ağzına almayacak. Aksine, sanki o penaltılar atılsaydı sonunda arzulanan olacakmış gibi düşünmeye devam edeceğiz."