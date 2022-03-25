Roberto Baggio’dan Burak Yılmaz’a... O penaltı peşinden gelecek

A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, Portekiz maçının ardından bir kararla Milli Takım kariyerine son verdiğini açıkladı. Burak Yılmaz'ın maçta kaçırdığı penaltı sonrası beraberlik şansını kaybeden Milli Takım, 90+3'de yediği golle sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
Ajansspor'dan Kenan Başaran "Ancak bu maç yıllar geçse de Burak Yılmaz’ın kaçan penaltısıyla anılacak. Tıpkı 1994 Dünya Kupası finalinin Brezilya’nın kazanmasından çok Roberto Baggio’nun İtalya adına kaçırdığı penaltıyla hatırlanması gibi" diye yazdı.
Başaran şunları kaydetti: