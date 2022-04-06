Rize'deki 'çay bardağı' için 47 milyon harcandı, 15 milyon TL daha lazım

Rize’nin 29 metrelik çay bardağı ile 'vizyon projesi' olan Çay Çarşısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacağı gün için geri sayıyor.

Rize’nin sembolü çaydan yola çıkılarak tasarlanan ve içerisinde devasa bir çay bardağı şeklinde bina bulunduran Çay Çarşısı projesinde sona gelindi. 23 milyona TL’ye ihalesi yapılan Çay Çarşısı projesinin şu anki maliyeti iki katını da geçerek 47 milyon TL’ye kadar ulaştı.

15 milyon daha harcanacak

Projeye öncülük yapan Rize Ticaret Borsası’nın Genel Koordinatörü Hasan Önder, yöresel ürünlerin yanı sıra Çaykur Rizespor’un ürün satışı yapabileceği bir dükkanın da Çay Çarşısı içerisinde yer alacağını ifade ederek, "Proje hayata geçirilirken 23 milyon TL’ye ihale edildi. 20 milyonunu DOKAP’tan hibe şeklinde almıştık. Şu anki projenin maliyeti 47 milyon TL’ye ulaştığını ancak yeni marka yüzümüz, simgemiz bardağımız için 10-15 milyon TL gibi bir ekonomik desteğe ihtiyaç duyabileceğimizi ön görmekteyiz. Karadeniz’de bir cazibe merkezi gösterin derler, siz düşünürsünüz ve o dostumuz der ki Ordu’da teleferik şehre turist çekiyor derler. Gerçekten de doğru. Başka dediğimiz de o dostumuz diyor ki Samsun Atakum’da bölgeye turist çekiyor der. Biz Rize Çay Çarşımızın Rizemize çok daha farklı katkılar yapacağına inanıyoruz. Anzer Balı, Rize Kavurması, Feretiko gibi ürünlerimizi sergileyebileceğimiz 6 adet dükkanımız olacak. Çaykur Rizespor’umuza ürünlerini satabileceği bir dükkan ayırdık. İştirakçimiz olan Rize Belediyesi için, kadın kooperatiflerinin ürünlerini satabileceği bir alan tahsis ettik. Mimarisi ile fotoğraf karelerinde yer alacak değirmenimiz var" dedi. (İHA)