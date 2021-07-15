Rize’de sel ve heyelan: 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kayıp, 1 yaralı

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 6 olduğu, 2 kişiyi arama çalışmalarınınsa sürdüğü açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Afette 6 kişi can verdi. 13 kişi etkilendi. 2 kişi için arama çalışması sürüyor. 1 kişi tedavi altında" dedi.

Rize'de dün akşam etkili olan şiddetli yağışların ardından felaketin boyutları bugün ortaya çıkmıştı.

İl genelinde dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu Güneysu ilçesinde yamaçtan kayan toprağın bir kısmını yıktığı ahşap evde bulunan ve haber alınamayan 3 kişinin cesetleri çıkarıldı.

Haber alınamayan kişileri arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren çok sayıda ekip, merkeze bağlı Muradiye beldesinde de kayıp ihbarı yapılan bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Buna göre afette yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

AA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinden itibaren kayıp oldukları bildirilen Muradiye beldesinde 1, Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkartılmış, kayıp ihbarında bulunulan Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık'ın cesedi ise bu sabah evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulunmuştu.