Rize'de kadın cinayeti: Eşini ve amcasının oğlunu öldürdü

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde, kimliği açıklanmayan bir şahıs, henüz belirlenemeyen nedenle amcasının oğlunu ve eşini öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki F.M.B. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenle 54 yaşındaki amcasının oğlu Şaban Ali Bülbül'e tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan eşi Yeliz Bülbül'ün de olay yerine gelmesiyle şahıs aynı tabancayla Yeliz Bülbül'ü de vurdu.

Silah sesleri üzerine çevredeki yurttaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan Yeliz Bülbül ile Şaban Ali Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan F.M.B. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.