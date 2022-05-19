Rize'de EMEP Fındıklı ilçe binasına saldırı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Emek Partisi (EMEP) ilçe örgütüne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenledi. İlçe binasında bulunan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın fotoğrafları, afişler, dövizler ve pankartlar parçalandı. EMEP Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan, gerici güçlerin gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Evrensel'in haberine göre EMEP İl Başkanı Hazan Zorlucan, bugün parti binasına gittiğinde binada bulunan afişler ve pankartların sökülüp parçalandığı ve eşyaların dağıtıldığını gördü. Durumu polise bildirerek şikayetçi olan Zorlucan, “Büyük olasılıkla gerici güçlerin yönlendirilmesi sonucunda ilçe binamıza saldırı gerçekleştirilmiştir. Hiçbir güç işçi sınıfı ve emekçi halkımızın kurtuluş mücadelesine yardımcı olan partimizi mücadeleden geri adım attıramayacaktır. Yaşasın iş, ekmek ve özgürlük mücadelemiz” dedi.

EMEP Fındıklı ilçe örgütüne yönelik saldırıya ilk tepki İnsan Hakları Derneği Rize Temsilcisi Günay Karafazlı’dan geldi. Karafazlı; “Bu saldırılar aslında bugün yaşanan saldırılar değil. Uzun zamandan beri toprağını, suyunu, derelerini, vadilerini savunan; demokrasi, adalet ve barış isteyen; insan hakları ve özgürlükleri savunan insanlara, örgütlere yönelik bu saldırılar yıllardan beri devam ediyor. Fındıklı halkının özgür iradesiyle; son yıllarda MECİ kültürü ve dayanışmasıyla yükselen ve güçlenen, demokrasi ve insan hakları mücadelesini çekemeyen karanlık güçlerin bu saldırıları gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu sinsi provokatif saldırıların dayanışma içerisinde olan insanlarımızın demokrasi mücadelesini asla engelleyemeyecektir. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.