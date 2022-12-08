Rize’de bu kez de millet bahçesi için deniz dolduruluyor

Rize'de havalimanı, şehir hastanesi ve lojistik liman projelerinden sonra millet bahçesi de deniz dolgusu üzerine inşa edilecek.

DHA'nın haberine göre; 250 dönümü daha önce doldurulan, 350 dönüm daha ilave edilerek kazanılacak 600 dönüm alanda bilim ve engelsiz yaşam merkezi, kent müzesi, sosyal donatı alanları, spor tesisleri, kafeler ve yürüyüş yollarından oluşacak millet bahçesi projesi bir yılda tamamlanacak.

Millet bahçesinin 2 kilometre uzunluğundaki kordonu da denize sıfır noktada olacak.

Projenin Karadeniz’in hırçın dalgalarından korunması için 4 metre yükseltilen dolgu alanı önüne dalga kıranlar yerleştirilecek.