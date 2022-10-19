'Rize 2-1 olur mu?' dedi, Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun mitingini izlemek için gittiği Rize'den izlenimlerini kaleme aldı.

Oğur, "Muhalefetin Rize’de önümüzdeki seçimlerde bir şansı var mı? Sürpriz lakin var" diyerek ekonomik krizi işaret etti.

Oğur, "Tek başına hiçbir partinin güçlü AK Parti karşısında şansı yok lakin Altılı Masa’nın var. Rize’de açık ki Erdoğan’ın şansı hâlâ yüksek lakin heyecanı azalan bir popülaritesi var" iddiasında bulundu.

'Meclis seçiminin sonucu 2-1 olur'

6'lı masaya Rize'de tek parti çatısı altında seçime girme çağrısı yapan ve bu sayede Rize'nin üç vekilinin ikisinin alınabileceğini iddia eden Oğur, "Erdoğan, Rize’de Cumhurbaşkanlığı için yine Türkiye genelindeki en yüksek oyunu alır lakin Meclis seçiminin sonucu 2-1 olur. Rize’de bile skor bu olursa, Türkiye genelinde muhalefet Meclis’te çoğunluğu elde eder. Ama bütün bunlar için tek bir şeye ihtiyaç var ve bu ihtiyaç duyulan bir süperman Cumhurbaşkanı adayı değil, sadece matematik" ifadesini kullandı.

'Rize'de hızlı bir şehirleşme ve sekülerleşme yaşanıyor'

Kentteki değişime dair gözlemlerini de aktaran Oğur, "...başka değişimler de var şehirde. 90’lar ve 2000’lerde köylerde yaşayanların çocuklarını iyi okullara göndermek ve kaloriferli evlerde oturmak için şehir merkezlerine indiği Rize’de de diğer Anadolu şehirlerinde olduğu gibi hızlı bir şehirleşme ve sekülerleşme yaşanıyor. Kafeler, lokantalar tıklım tıklım. Sokaklar kadınlarla dolu. Başörtülü, başı açık kadınların sayısı birbirine yakın. Bu yeni hayatta “CHP’ye eli gitmemek” artık bir nesil dışında anlamını yitirmeye başlayan bir politik davranış biçimi haline geliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Öte yandan Oğur adaylık konusunda Yavaş ve İmamoğlu'nu değil, Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Kılıçdaroğlu ile ilgili rezervleri olanların bir kısmı gerçekten de onun adaylığını riskli bulduğu için itiraz ediyor olsa da, tepkilerin önemli bir sebebi Kılıçdaroğlu’nun en başından iktidarı başkalarıyla paylaşmanın sinyallerini vermesi, bunun sembolü haline gelmesi" ifadesini kullandı.

Oğur, sözlerine şöyle devam etti:

"O yüzden başka hiçbir liderden beklenmeyen üstün, süpersonik vasıfları olmadığı için Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vuran yazılar rağbet görüyor, iktidar eleştirileri için yazılarına son verilmiş, televizyonlara çıkma yasaklı Etyen Mahçupyan ise Mansur Yavaş’ın adaylığına itiraz eden sözleri için her akşam ana akım televizyonlarda boy gösteren her devrin utanmazlık rekortmenlerinin kötü isim şakalı yazılarının hedefi olabiliyor.

Bir kez daha hararetli fikirleriyle bu kez Kılıçdaroğlu’na karşı biraraya gelen bu koalisyon çok tanıdık ve bu onların büyük iddialarla gittikleri ilk seçimleri de değil.

O seçimlerin sonuçları ise malum."