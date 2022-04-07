Barış Pehlivan, Rıza Sarraf'ın jetinin savaşın başladığı günden bu yana sürekli olarak İstanbul - Moskova arası uçuş yaptığını yazdı.
Pehlivan bugünkü yazısında şunları kaydetti:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
soL - Yunanistan
Haber Merkezi
'Rıza Sarraf'ın jeti Rusya-Türkiye arasında mekik dokuyor'
Gazeteci Barış Pehlivan bugünkü yazısında Rıza Sarraf'a ilişkin önemli bir iddiayı gündeme getirdi.
Haber Merkezi
Barış Pehlivan, Rıza Sarraf'ın jetinin savaşın başladığı günden bu yana sürekli olarak İstanbul - Moskova arası uçuş yaptığını yazdı.
Pehlivan bugünkü yazısında şunları kaydetti: