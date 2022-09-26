Rıza Çalımbay ayrılığı resmen açıkladı

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Bir çıkış yapmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Biz bu senaryoyu geçen sezon, ondan önceki sezon, yani her zaman yaşadık. Bunun en önemli sebeplerinden biri hem ligde hem Avrupa'da çok maç oynamamız." dedi.

Çalımbay, transferlerin takıma geç katılmasının da dezavantaj olduğunu dile getirerek, "Onların tam hazır olamamasından dolayı sıkıntılar yaşadık. Çok iyi oynadığımız, rahatlıkla kazanacağımız maçlarımız vardı, şanssızlıklar yaşadık. Bunlar maalesef sezon başında oluyor." diye konuştu.

Sivaslı olmasından dolayı Sivasspor'un kendisinde çok özel bir yerinin bulunduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Kimse benim kadar Sivasspor'u düşünemez. Ben buralıyım, buralarda büyük sorumluluk alıyorum. Burada her senemi çok başarılı şekilde geçirmek istiyorum. Zaten bu sene son senem, artık 4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum. Ona göre de hareket edeceğim. Buradan gideceksem bile mükemmel ve başarılı bir şekilde gitmek istiyorum, iyi şeyler yapmak istiyorum. Bu ayrılık öyle tamamen değil, 1-2 sene sonra tekrar gelirsin, burası bizim memleketimiz. Herkes buradan gidebilir biz gidemeyiz. Herkes eleştiri alabilir, eleştirisini aldıktan sonra buradan ayrılabilir ama biz ayrılamayız. Biz buranın insanıyız, burası benim memleketim. Buraya ben çalışsam da çalışmasam da her zaman geleceğim. Bendeki sorumluluk çok büyük, burada yönetim ve taraftarın bizlere yardımcı olması gerekiyor. Eğer sıkıntılı bir zamandaysak şu anda bizim çok destek almamız gerekiyor. Birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Taraftar bize destek versin ki biz de çok güzel şeyler yapalım."