Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma

İzmir'de 117 yurttaşın hayatını kaybettiği 30 Ekim Depremi'nde en çok can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 3'ü tutuklu 9 kişinin yargılaması İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın bugünkü üçüncü duruşmasında gergin anlar yaşandı.

Müşteki avukatının önceki duruşmadaki sorularının yanıtlarının zabıtlara geçirilmediği gerekçesiyle yaptığı talep üzerine zabıt katibi değiştirildi. Tutuksuz sanıklardan apartman yöneticisi Ramazan B., savunma yaparken müştekiler ile sanık yakınları arasındaki sözlü tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. (ANKA)