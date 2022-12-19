Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz hayatını kaybetti

Türkçe edebiyatın ustalarından Rıfat Ilgaz’ın oğlu, Çınar Yayınları’nın sahibi ve BirGün’ün Yayın Koordinatörlerinden Elif Ilgaz’ın babası Aydın Ilgaz, 82 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Ilgaz, hastaneye kaldırıldı. Ilgaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ilgaz, yarın (20 Aralık) öğle vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
2 Mart 1940 tarihinde İstanbul’da doğan Aydın Ilgaz, babasıyla birlikte kurdukları Çınar Yayınları’nı devam ettiriyordu.
Aydın Ilgaz, 2004 yılında babasının ‘Hababam Sınıfı’ ve ‘Sınıf’ kitaplarıyla ilgili anılarını “Sınıf’ın Efsanesi” başlıklı kitabında toplamıştı.