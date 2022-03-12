Rıdvan Dilmen: 'Kaosa hazır olun'

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından MHK'nın hakemlerle ilgili verdiği karara dair 'İnsanlarda Allah korkusu olmayıp, bir de kanun korkusu yoksa korkun' yorumunda bulundu.

Haber Merkezi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından MHK'nın hakemlerle ilgili verdiği karara karşı sert ifadeler kullandı.

Dilmen yapılanların TFF tüzüğüne aykırı olduğunu ifade ederken şunları kaydetti:

"Aslında 13 hakemi yollamak TFF tüzüğüne aykırı. Çünkü 28 hakemin en fazla %20'sini klasman düşürebiliyor veya gözlemci yapabiliyorlar. TFF ve MHK, aldıkları bu kararın (benim bildiğimi MHK'nin içindekiler bilmiyor mu!) tüzüğe aykırı olduğunu bildikleri ve sayıyı tutturmak (!) için önümüzdeki hafta Riva'ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar; çok sevdikleri için değil! Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun! İnsanlarda Allah korkusu olmayıp, bir de kanun korkusu yoksa korkun!"

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TFF'den hakem atamaları hakkında açıklama