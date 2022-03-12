Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından MHK'nın hakemlerle ilgili verdiği karara karşı sert ifadeler kullandı.
Dilmen yapılanların TFF tüzüğüne aykırı olduğunu ifade ederken şunları kaydetti:
Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen: 'Kaosa hazır olun'
Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından MHK'nın hakemlerle ilgili verdiği karara dair 'İnsanlarda Allah korkusu olmayıp, bir de kanun korkusu yoksa korkun' yorumunda bulundu.
Haber Merkezi
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından MHK'nın hakemlerle ilgili verdiği karara karşı sert ifadeler kullandı.
Dilmen yapılanların TFF tüzüğüne aykırı olduğunu ifade ederken şunları kaydetti: