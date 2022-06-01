Rezidansta işkenceye ikinci iddianame: 41'er yıl hapis istemi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 8 Nisan'da Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana gelen olayda Murat Demirci 1 ay önce işten ayrılan eski çalışanı Demet A.'yı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi. Bir süre sonra araca Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki genç kadın, Demet A.'nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet A. burada 2 saat boyunca işkence gördü.

DHA'nın haberine göre Demet A., kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede önce adli kontrolle serbest bırakıldı. Aynı gün Merve K.'ye de işkence yaptıkları ortaya çıkınca tutuklandı.

Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin işkence anlarını cep telefonu kamerası ile kaydettiğini belirten Demet A. ifadesinde şunları söyledi:

"Daireye girince elimi ve ayağımı bağladılar. Tuğba beni darp etmeye başladı. Sara, paspas sopası ile cinsel saldırıya kalkıştı. Yalvardığım için yapmadılar. Sara'nın ayaklarını öpmemi istediler. Ben de yaptım. Bu anları da ikisi cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sara, 'Bıçakla boynuna imzamı atacağım' diyerek boynumu çizdi. Telefonumu istedim, vermediler. Sara, 'Güvenlik kameraları çalışmıyor. Arabamız da kiralık. Devlet benden yana, hiçbir şey ispatlayamazsın. Sakın bunları kimseye anlatma. 'Ailen ile birlikte bu şehri terk edeceksin' diyerek beni tehdit etti."

Demet A.'nın ifadesinin ardından soruşturma savcısı, Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'ye ait cep telefonlarının incelenmesini istedi. İncelemeye alınan cep telefonlarından Tuğba Demirci'ye ait telefon içerisinde fotoğraf ve mesajlar bulundu.

Savcı, iddianamede "Soruşturmanın sonucunda Konya 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı, tüm bu deliller doğrultusunda müştekinin ifadesinin doğruyu yansıttığı, şüphelilerin ifadelerinin ise suçtan kaçmaya yönelik olduğu ve doğruyu yansıtmadığı anlaşıldığı, başta müşteki beyanından, müşteki beyanını doğrulayan kati hekim raporundan, müşteki beyanını doğrulayan telefon inceleme raporundan, olay yeri inceleme tutanağından, bilgi sahipleri beyanından, şüphelilerin suçtan kaçmaya yönelik beyanlarından ve tüm dosya kapsamından şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

41'er yıl hapis istemi

Savcı, Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve onun arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıl hapsini isteyerek, iddianameyi Konya 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

3 sanığın Demet A.'ya yaptıkları işkenceden saatler sonra benzer eylemleri Merve K.'ye de yaptıkları belirlenmiş, haklarında 36'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davanın, 30 Mayıs'ta görülen ilk duruşmasında Merve K., eski sevgilisi Murat Demirci'den şikayetçi olmadığını söylemişti.