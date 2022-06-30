Reyhanlı katliamının talimatını veren Gezer Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "Saldırının talimatını aldım" dediği ve ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer'in Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, 'saldırının talimatını aldım' dediği, ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi. Söz konusu şahsın ABD’de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmış, ABD’li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. ABD’li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alınmıştır" denildi.

09 Mayıs 1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer'in "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde arama kaydı bulunduğu belirtildi.