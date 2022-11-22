Reyhanlı Katliamı'nın sanığı: Beş gün önce emniyete bilgi verdim

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen sanık Mehmet Gezer'in yargılanmasına başlandı. Gezer, ifadesinde saldırıdan beş gün önce Hatay emniyetine bilgi verdiğini, polisin bilgileri yeterli bulmadığını söyledi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Gezer tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Türkiye'de uyuşturucu suçundan ceza alınca 2009'da kaçak yollarla Suriye'ye gittiğini anlatan Gezer, Suriye'de kaçakçılık yaptığını ve iyi para kazandığını ifade etti. Gezer, yaptığı işler nedeniyle Suriye'de kamu görevlilerine rüşvet verdiğini, bu sayede Suriye istihbaratından yüksek rütbeli kişilerle tanıştığını söyledi.

Suriye istihbaratında görevli bir generalden Türkiye'ye yönelik saldırı yapılacağı bilgisi aldığını söyleyn Gezer, bu bilgiyi arkadaşı M.G. aracılığıyla Hatay emniyetine ulaştırdığını ve ismini hatırlayamadığı bir polisle telefonla görüştüklerini iddia etti.

Polisin bu bilginin yeterli olmadığını söyleyip daha fazla bilgi talep ettiğini aktaran Gezer, "Yusuf Nazik, ardından da Suriye İstihbaratında subay olan Hacı isimli kişiyle tanıştım. Hacı aracılığıyla da Nasır Eskiocak ile tanıştım" dedi.

'Saldırıdan beş gün önce Hatay emniyetine bilgi verdim'

Gezer, bu kişilerden aldığı tüm bilgileri arkadaşı A.A. aracılığıyla Hatay emniyetine verdiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıçta saldırının Ankara'da yapılacağı yönünde bilgi vardı. Hedefin Reyhanlı olduğunu, saldırıdan beş gün önce Hacı'nın, Nasır Eskiocak'a söylemesi üzerine öğrendim. Bunu öğrenir öğrenmez Hatay emniyetine bilgi verdim. 2 gün sonra da görüştüğüm emniyetten bunu teyit ettim. Hatta bombayı kimin getireceğine kadar detay aktardım."

Mahkeme başkanının bütün bunları neden yaptığı yönündeki sorusu üzerine sanık, "Bunun için kimseden para talebinde bulunmadım. Zaten paraya ihtiyacım da yoktu. Bunu sadece ülkemin insanlarına zarar gelmesini önlemek için yaptım" diye konuştu.

Gezer'in avukatı Adil Hasan Tahsin Dinç de saldırıdan kısa süre önce yapılan ihbarla ilgili tutanağı, ilgili soruşturma dosyasından aldığını belirterek, mahkemeye sundu.

Avukat Dinç, "Tutanakta 'X' şahıs olarak geçen kişi müvekkilim Memet Gezer'dir. İhbarda, Acilciler örgütünün bombalı saldırı düzenleyeceğini bildiriyor. Bu tutanağın altında FETÖ'den ihraç edilmiş ve cezaevinde olan bir savcının ismi var. Bize göre bu savcı bombalı saldırının önlenmesi için görevini yapmamıştır. FETÖ örgütünün bu saldırıda dolaylı olarak parmağının olduğunu düşünmekteyiz" savunmasını yaptı.

Müvekkilinin saldırıyı detay vererek ihbar ettiğini söyleyen avukat Dinç, Yusuf Nazik'in müvekkilinin ihbarcı olduğunu öğrenmesinin ardından intikam için saldırı talimatını Mehmet Gezer'den aldığını söylediğini, müvekkilinin bu nedenle dosyanın sanığı olduğunu iddia etti.

Müvekkilinin tahliyesini talep eden Dinç, tutanakta isimi bulunan savcı ile müvekkilinin görüştüğü polis memurları ve bilgileri emniyete götüren arkadaşı A.A'nın tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, A.A ile savunmalarda adı geçen sanıklar Ercan Bayat, Yusuf Nazik ve Nasır Eskiocak'ın tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. (AA)