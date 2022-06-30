Reyhanlı katliamı sanığı Gezer Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "Saldırının talimatını aldım" dediği ve ABD'de tutuklu bulunan Memet Gezer'in Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, 'saldırının talimatını aldım' dediği, ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi. Söz konusu şahsın ABD’de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmış, ABD’li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. ABD’li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alınmıştır" denildi.