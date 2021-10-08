Reuters'ten 'Merkez Bankası' iddiası: Erdoğan ondan da soğudu

İngiltere menşeli Reuters, 'konuya yakın üç kaynağa' dayandırdığı haberinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki başkanın alınmasının üzerinden yedi aydan kısa bir süre sonra yeni merkez bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu'na olan güvenini de kaybettiğini öne sürdü.

Orhan Coşkun ve Nevzat Devranoğlu imzalı haberde Erdoğan'la Kavcıoğlu'nun son haftalarda "çok az iletişim kurduğu" iddia edildi.

Anomim olarak konuşan kaynaklar, Erdoğan'ın faiz indiriminin daha geçen aya kadar ertelenmesinden dolayı hüsrana uğradığını söyledi. Reuters'a konuşan yetkililer, Erdoğan'ın bir şey olursa "ne yapacağı belli olmadığını" söylediler.

Öte yandan Reuters, Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yorum taleplerinin cevapsız kaldığını ifade etti.

İYİP Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın muhtemelen yakında Kavcıoğlu'nu görevden alacağını söylemişti.

Öte yandan Reuters'a konuşan "Erdoğan'a yakın kaynaklar" AKP'li Cumhurbaşkanı'nın Kavcıoğlu'nun son aylarda enflasyonu düşürememesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Konuyla ilgili "bilgisi olan bir kaynak", "Cumhurbaşkanının merkez bankası başkanına olan güveni zedelendi" dedi. Söz konusu kaynağın "Ondan beklenen hızlı bir faiz indirimiydi. Bunun yerine aylarca aynı faiz oranı tutuldu. Bu konuda ciddi bir rahatsızlık var. Erdoğan, Kavcıoğlu ile artık eskisi kadar sık ​​görüşmüyor" yorumunda bulundu.

Merkez Bankası konuya ilişkin ajansa bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Diğer iki kaynak, Erdoğan'la TCMB Başkanı'nın arasındaki anlaşmazlığı doğruladı ve "finansal piyasadaki oynaklık göz önüne alındığında, dördüncü bir merkez bankası başkanının değiştirilmesinin muhtemel olacağını" kaydetti.

TCMB, kilit faiz oranını geçen ay yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti.

Resmi enflasyon Eylül'de yüzde 19,58 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaşırken, Kavcıoğlu'nun geçen ay vurguladığı temel ölçü yüzde 16,98 oldu.

Erdoğan, Mart ayında, faiz oranlarını yüzde 19'a çıkaran Naci Ağbal'ın görevine son verdikten sonra makama Kavcıoğlu'nu atamıştı.

Saray'dan cevap: Yalan haber

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir açıklama yaparak söz konusu haberin "yalan" olduğunu öne sürdü.

Altun, “Yalan haber eskiden sosyal medyanın sorunuydu. Artık ana akım medyanın da aynı meseleden muzdarip olduğu anlaşılıyor. Büyük kuruluşların bile bu tür yalanları dolaşıma sokması endişe vericidir” dedi.