Reuters'tan dolar anketi: Güçlenecek...

Reuters anketine katılan 55 stratejistin 47'si (yüzde 85) doların henüz zirveyi görmediğini ve daha da güçlenmesini beklediği öngörüsünde bulundu.

Ankete katılanların yüzde 54'ü doların 6 ay içerisinde zirveyi görmesini bekliyor. Stratejistlerin yüzde 37'si doların değerinin üç ay içerisinde en yüksek seviyeyi göreceğini tahmin ediyorken, yüzde 7'si bir yıl, yüzde 2'si ise bir yıldan daha uzun bir süre içerisinde dolarda zirvenin görüleceğini belirtti.

Haberde, ABD Doları'nın neredeyse bütün G10 ülkeleri para birimleri karşısında değer kazandığı aktarıldı.

Dolar endeksi ise bu yıl yüzde 16 yükseldi.