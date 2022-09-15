Reuters'tan anket: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin 11'i Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay politika faizini sabit bırakacağı görüşünde. Ankete katılan bir kurum haftalık repo faizinin TRINT=ECI 50 baz puan indirilerek yüzde 12,50'ye çekileceğini tahmin ederken, iki kurum ise 100 baz puan indirim yapılacağını öngördü.

Geçen ay yüzde 80'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen TCMB politika faizinde indirime gitmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.

Geçen yıl Kasım ayı itibarıyla hızla yükselişe geçen enflasyon, TL'nin de değer kaybıyla rekor seviyelere tırmandı.