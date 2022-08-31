Reuters'dan Türkiye'de medya analizi: Saray'dan Whatsapp mesajlarıyla talimat gidiyor

İngiliz haber ajansı Reuters Türkiye’deki medyanın durumuna dair yayımladığı dosyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ana akım medyanın haber merkezlerine Whatsapp mesajlarıyla düzenli talimatlar gittiğini belirtti. Ajansa göre Fahrettin Altun’un yönetiminde çalışan yetkililer düzenli olarak ana akım medyadaki yazı işlerine WhatsApp mesajları atarak AKP'lilerden ya da bakanlardan gelen açıklamaların hangisinin öne çıkarılacağını ya da hangilerinin görmezden gelineceğinin talimatını veriyor.

“Özel dosya- İçerden bilgi aktaranlar Erdoğan’ın Türkiye’deki haber merkezlerini nasıl evcilleştirdiğini ortaya çıkardı” başlığının kullanıldığı haber Jonathan Spicer imzasıyla yayımlandı.

Fahrettin Altun'un başında olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda 1500 kişinin çalıştığı belirtilen haberde, Altun'a bağlı yetkililerin talimatlarını zaman zaman "ağabey" diye hitap ettikleri haber merkezleri yöneticilerine telefonla ya da Whatsapp mesajlarıyla ilettikleri kaydedildi.

Reuters sözkonusu mesajlardan bazılarının ekran görüntülerini gördüğünü yazarken, bu görüntüleri yayımlamadı.

Reuters'a konuşan bir İletişim Başkanlığı yetkilisi ise Altun'un haber merkezlerinin gündemini belirlemediğini ileri sürdü ve Altun'un "işinin bir parçası olarak" editörler ve gazetecileri düzenli olarak bilgilendirdiğini söyledi. Yetkili bunun haber merkezlerinin bağımsızlığına müdahale ya da basın özgürlüğünün ihlali olmadığını savundu.

Berat Albayrak'ın istifası

Haberde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2020’nin sonunda istifasının medyada 24 saat yer bulamaması da örnek gösterildi.

İletişim Başkanlığı'ndan ismi açıklanmayan yetkili, medyaya Albayrak'ın istifasını haber yapmaması talimatının verilip verilmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Ajans konuya ilişkin Berat Albayrak'ın da yorum yapmadığını yazdı.

Ajansa konuşan TRT’de çalışan kıdemli bir editör ise “30 saat bekledikten sonra bu haberin yayınlanması için yeşil ışık yakıldı” dedi.

Suriye'de Türk askerlerinin yaşamını yitirmesi

Şubat 2020'de Suriye'de 30'dan fazla Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Türk medyasının sessizliğe büründüğünü yazan ajansa konuşan bir kıdemli editör "Bilginin paylaşılmaması için bir talepte bulunuldu. Bu durumda resmi açıklamalardan başka bir şey kullanamazsınız" dedi.

Erdoğan tebrik edince 'büyük bir rahatlama' oldu

TRT’de çalışan bir editör de 2006’da Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü kazanması sonrasında benzer bir durum yaşandığına dikkat çekti. İsmini açıklamayan editör, dönemin başbakanı Erdoğan’ın Pamuk’u tebrik etmesinden sonra haberin verildiğine dikkat çekti. İsmini açıklamayan TRT çalışanı, “O gün büyük bir rahatlama oldu. Çünkü eğer tebrik olmasaydı, o haberi yapamazdık” dedi.

2019'daki yerel seçimler

2019’daki yerel seçimler sonrasında gazetelerin yazı işlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama bekledikleri öne sürülürken bir gazeteci, “Biz uzun saatler boyunca hükümeti kızdırmayacak bir başlık için uğraştık. Başlık bulmaya çalışırken resmen acı çektik” dedi.

Bir başka deneyimli televizyon muhabiri ise otosansür hakkında konuşarak “Hükümet çocuğunuz veya sevgiliniz gibidir. Onları neyin rahatsız ettiğini veya sinirlendirdiğini çok iyi tahmin edebilirsiniz" dedi.