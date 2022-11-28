Reuters: Türkiye ile Mısır istihbaratı haftasonu görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin geçen hafta Katar'daki Dünya Kupası açılışında el sıkışmasının ardından Türkiye ile Mısır istihbarat yetkilileri arasında arka kapı diplomasisine kapı aralandığı belirtildi.

Reuters'a konuşan isimsiz, bölgesel bir kaynak Türkiye ile Mısır istihbaratından heyetlerin haftasonu Mısır'da buluştuklarını söyledi.

Ajans üst düzey Türk yetkili olan ikinci bir kaynağınınsa iki ülke arasında "önemli" görüşmelerin başladığını ve Türkiye ile Mısır'ın askeri, siyasi ve enerji projeleri de dahil olmak üzere ticari konularda görüşmelere başlayacağını belirtti.

Ajans haftasonu Mısır'da yapılan toplantıya ilişkin Türkiye ve Mısır'dan bir açıklama yapılmadığını aktardı.