Reuters Stalin'e saldırdı ama, bugünün gerçeği çok daha acı

İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya’nın Ukrayna’ya dönük askeri harekatında bu yıl ön cepheye gönderilen “Storm-Z” adlı paralı asker birliklerine ilişkin bir haber yayımladı.

Habere göre, alkolikler, itaatsizler ve mahkumlardan oluşan “Storm-Z” birlikleri, Mayıs ve Haziran’daki Bahmut muharebesi gibi çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerde en ön cephede konuşlandırıldı.

Birlik içinde hayatta kalan az sayıda kişiden biri olduğunu ifade eden bir asker, Rus subayların diğer birliklere kıyasla kendilerine daha az değer verdiğini iddia ederek, “Bizi yalnızca bir et parçası olarak gördüler” dedi.

Bir diğer asker, Bahmut muharebesinde kendi birliğindeki 120 askerden yalnızca 15’inin hayatta kalabildiğini aktardı.

Paralı asker birliği olan “Storm-Z”, Wagner isyanından hemen sonra Rusya Savunma Bakanlığı’nın komutasına bağlandı. Bu kapsamda, artık belli suçlardan hüküm giyenler, “af” karşılığında disiplin suçları işleyen normal askerlerle birlikte gönüllü olarak savaşa katılabiliyorlar.

Reuters olayı yine antikomünizme bağladı

Her Batılı medya kuruluşu gibi her fırsatta olayları antikomünizme bir şekilde bağlamaya çalışan İngiliz ajans, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetimindeki paralı asker birliklerini Sovyetler Birliği’nin Kızıl Ordu’suna benzetmeye girişti.

Haberde, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin’in, imzaladığı kararnameyle, 1942 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi ilerlemesine karşı cepheyi terk eden askerleri “cezalandırma taburu” bünyesinde savaşın en tehlikeli cephelere göndermesi, bugünkü “Storm Z” birliğine benzetildi.

Öncelikle, neredeyse her ülkenin ordusunda savaş döneminde firar eden askerler hakkında soruşturma açılarak askeri mahkemede yargılanması, ajans tarafından es geçiliyor. İkinci Dünya Savaşı dönemine katılan batılı ülkelerin ordusunda, firar eden askerlerin suçlu bulunarak öldürüldüğü birçok örnek bulunuyor. Savaş sırasında yaygın uygulama, çatışma sırasında kaçan askerlere ateş açılmasının emredilmesiydi. Kızıl Ordu'nun uygulaması, İkinci Dünya Savaşı şartlarında rutin uygulama olmanın ötesinde, kaçaklara "bir şans daha verilmesi"ne dayanıyordu.

Bununla birlikte, Reuters, “Kızıl Ordu” örneğinin hemen ardından, toz kondurmadığı Kiev yönetimi için “Aslında Ukrayna hükümeti de savaşta yer almayı kabul eden bazı suçluları saldı” gibi tek cümlelik anektod da geçiyor. Buna rağmen, İngiliz ajans, iki tarafın da yaptığı uygulamada tek tarafı öne çıkarıp onu da komünizme saldırıya malzeme yapmayı seçti.

Günümüz düzeninde yoksul gençler için ‘askerlik fırsatı’: Profesyonel ordu sistemi

Öte yandan, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki zorunlu askerlik ve halk ordusu uygulamasına kıyasla günümüz profesyonel ordu sisteminin acımasızlığına dikkat çekmek gerekiyor.

Bunun en büyük örneği ABD’de görülüyor. Ülkede üniversite okumak için ABD ordusuna burs için başvuran gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Hava Kuvvetleri, West Point, Ticaret Deniz Kuvvetleri ve Donanma Akademileri, öğrencilere mezuniyetten sonra askerlik yapmaları karşılığında ücretsiz okuma bursu veriyor. Ayrıca, yerel bazdaki Yedek Subay Eğitim Birliği (ROTC) programı da aynı şekilde askerlik hizmeti karşılığında öğrencilere eğitim bursu ve “mezuniyet sonrası kariyer garantisi” taahhütü veriyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın, yüksek eğitim isteyen öğrencilere “Askeri Eğitim Ücreti Desteği” programı bulunuyor. Bakanlık bu kapsamda, askerlik hizmeti karşılığında öğrencilerin yıllık 4 bin 500 dolara kadar olan eğitim ücretlerini ödüyor.

ABD'de eğitim paralı. Birçok yoksul genç, özellikle spordaki başarıları sayesinde üniversiteden burs alamazlarsa, sırf yoksul oldukları ve eğitim almak istedikleri için orduya yazılıyor. Zenginler için zorunlu askerlik bulunmuyor.

Ukrayna savaşında her iki tarafta da paralı asker birlikleri var

Bugün Ukrayna’da yürütülen savaşta iki tarafta da suçlular ve uyuşturucu bağımlılarından oluşan paralı asker birlikleri bulunuyor. Rusya safında savaşmış olan paralı asker birliklerin arasında en çok bilineni, Haziran ayında Putin yönetimine karşı ayaklanmış olan Wagner grubu.

Ukrayna safında da ABD’li, İngiliz, Polonyalı, Alman, İsveçli, Kolombiyalı ve Fransız paralı askerler, Ukrayna’nın kurduğu “Uluslararası Lejyon” adlı birliğe katılarak bu yıl Bahmut cephesinde savaştı.

İspanya merkezli bir paralı askerlik şirketi olan G.O.A Tactical da, aylık 3 bin 400 avro karşılığında Ukrayna'ya asker göndermeye başlamıştı.