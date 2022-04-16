Reuters: Rus oligark Deripaska'nın yatı Türkiye sularına ulaştı

Rus alüminyum işletmesi patronu oligark Oleg Deripaska'ya ait bir yat, Göcek Körfezi'ne ulaştı.
Rus alüminyum devi Rusal'ın patronu Deripaska'ya ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından yaptırım uygulandı.
Reuters'ın haberine göre 73 metrelik yat Clio, Muğla'da Göcek sahili açıklarına ulaşırken bir koyda demirledi.
Clio'nun Türkiye sularına gelişi, bu ay İstanbul'da düzenlenen Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine katılan Rus milyarder Roman Abramoviç'e bağlı iki süperyatın Türkiye limanlarına demirlemesini takiben geldi.