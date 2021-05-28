Reuters: NATO'yu Belarus'a karşı Türkiye 'yumuşattı'

Reuters, "Konuya aşina iki diplomata" dayandırdığı haberinde Türkiye'nin NATO'nun Belarus'u hedef alan açıklamasının dilini "yumuşatmaya" çalıştığını öne sürdü. Neo-Nazi Roman Protaseviç'in tutuklanması için Belarus'un bir yolcu uçağını zorla indirmesinin ardından NATO bir tepki metni yayınlamıştı..

NATO'nun 30 üyesi Çarşamba günü, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı "Özgür Avrupa Radyosu" memuru Protaseviç'i tutuklamak için Ryanair uçuşunun zorla durdurulmasını kınayan, ancak cezai adımları içermeyen iki paragraflık bir bildiri yayınladı.

Açıklama ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in kamuoyuna yaptığı açıklamalardan "daha az sert" olarak yorumlandı.

Reuters, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Ankara'nın Belarus'a daha fazla yaptırımı öngören ve buradaki "siyasi tutukluların" serbest bırakılması taleplerini metnin dışında bırakmak ısrar ettiğini yazdı.

Reuters Türkiyeli diplomatların neden böyle bir davranış sergilediğinin "henüz bilinmediğini" yazdı.

Öte yandan Türkiye'nin Belarus'un en yakın müttefiki olan Rusya'yla ile bağlarını koruma çabası ve Minsk'e günlük uçuşları olan Türk Hava Yolları aracılığıyla "Belarus ile ekonomik ilişkilerini sürdürme" amacının var olabileceği dillendirildi.

Bir başka olasılık olaraksa Türkiye'nin ülkeye turist akışının önüne geçebilecek adımlardan sakınması gösterildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin Reuters'a yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Öte yandan Reuters'a konuşan bir NATO yetkilisi "Kuzey Atlantik Konseyi'nin Belarus hakkındaki açıklaması, 30 Müttefik tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Kuzey Atlantik Konseyi'nde gizli olan tartışmaların ayrıntılarına girmiyoruz." dedi.