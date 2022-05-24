Reuters: Muhammed bin Selman Türkiye'ye geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın uluslararası tur kapsamında Türkiye dahil olmak üzere 5 ülkeyi ziyaret edeceği belirtildi.

Reuters'a konuşan dört kaynak, Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün ve Mısır'a gidecek olan bin Selman'ın, ziyaretlerinde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra enerji ve ticaret anlaşmalarını ele alacağını ifade etti.

Bu, Selman'ın 2018'de Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bölge dışındaki ilk turu olacak

Kaynaklar, turun tarihinin henüz belirlenme aşamasında olduğunu söylerken, kaynaklardan ikisi turun Haziran ayı başlarında gerçekleşebileceğini kaydetti.