Reuters, mahkemenin 'Bilal Erdoğan' kararına itiraz etti

İngiliz haber ajansı Reuters, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın isminin geçtiği bir yolsuzluk şikayetinin İsveç ve ABD'deki savcılar tarafından incelendiğine dair haber ve paylaşımlara getirilen 'erişim engeli' ve 'silme' kararlarına itiraz etti.

Reuters'ta yer alan habere göre, karara dün (3 Temmuz) itiraz eden ajans, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'mahkeme kararına, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne getirilen yasal korumalara aykırı olduğu' gerekçesiyle itiraz ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Haberimiz, Reuters'ın Güven İlkeleri ve küresel kamu yararını gözeterek adaletli ve doğru haber yapmaya bağlılığımız ile uyum içinde hazırlanmıştır. Haberimizin arkasındayız" ifadelerine yer verildi.