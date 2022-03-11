Reuters: Facebook ve Instagram Ruslara karşı şiddeti paylaşımlarına izin verecek

Reuters, Meta'nın iç yazışmalarından elde ettiği emailleri aktararak, platformlarının nefret söylemi politikasında geçici bir değişiklik yaptığını belirterek, bazı ülkelerde, Facebook ve Instagram kullanıcılarına, Ukrayna'daki durum bağlamında Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına izin vereceğini duyurdu.

Sputnik'in aktardığı habere göre sosyal medya şirketi, Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veya Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko için ölüm çağrısı yapan bazı gönderilere geçici olarak izin veriyor.