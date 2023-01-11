Reuters duyurdu: Suriye ile ikinci görüşme haftaya yapılabilir

Türkiye, Suriye ve Rusya Savunma Bakanları'nın geçen ay Moskova'da bir araya gelmesinin ardından üç ülkenin dışişleri bakanları arasında bir görüşme planlanıyor.

Reuters'a ismini vermeden konuşan bir Türk yetkili görüşmenin önümüzdeki hafta yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Ajansa konuşan üst düzey Türk yetkili toplantının tarihinin henüz belirlenmediğini belirterek "Görüşmeler devam ediyor ve kesin tarih henüz belirlenmedi. Toplantıyla ilgili bir sorun yok, zamanlama konusu üzerine çalışılıyor" dedi. Toplantının Moskova'da ya da başka bir yerde yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Aynı yetkili üçlü görüşmenin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18 Ocak'taki ABD ziyaretinin öncesinde ya da sonrasında gerçekleşebileceğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada dışişleri bakanlarının üçlü toplantısından sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelebileceğini ifade etmişti.

Suriye hükümetine yakın El Vatan gazetesi de Pazartesi günü yayınladığı konuya ilişkin haberinde üçlü toplantının tarihinin henüz belirsiz olduğunu duyurmuştu. Reuters'a göre Moskova'dan henüz toplantı planlarına ilişkin bir yorum yapılmadı.

Ajansa konuşan Türk yetkili, üst düzey diplomatların görüşmeleri önceki toplantıda görüşülen güvenlik meselelerinden siyasi meselelere kaydıracaklarını, Erdoğan ile Esad arasındaki görüşme için zemin hazırlayacaklarını söyledi.

Reuters'a konuşan ikinci bir Türk yetkili ise Ankara'nın Suriyeli sığınmacıların güvenli geri dönüşü ve YPG'ye karşı Şam ile işbirliği arayışında olduğunu belirtti.