Reuters: Çavuşoğlu İsveç Dışişleri Bakanı'na sesini yükseltti

İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurularının görüşüldüğü Berlin’deki Nato Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye sesini yükselttiği ileri sürüldü.

Reuters'ın 3 NATO diplomatına dayandırdığı haberinde, Çavuşoğlu'nun toplantıda İsveç Dışişleri Bakanı'nın "feminist politikasından rahatsız olduğunu" ve onun "çok fazla drama yarattığını" söylediği kaydedildi.

Habere göre bir NATO diplomatı Berlin'deki akşam toplantısıyla ilgili olarak Çavuşoğlu'nun "kriz modunda" olduğunu belirtti.

Toplantıdan bir gün önce AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyeceklerini söylediği hatırlatılan haberde, Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin üyelik tekliflerini kabul etmesi için şartlar ortaya koymakla kalmadığı aynı zamanda protokolde "utanç verici" bir kırılma anının yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre Çavuşoğlu toplantıda Linde'ye sesini yükseltti.

Reuters'a konuşan bir başka NATO diplomatı ise "Bizim için tarihi bir andı ve Çavuşoğlu, Linde'nin 'feminist politikasından' rahatsız olduğunu ve çok fazla drama yarattığını söyledi" dedi. Habere göre diplomatlar "durumu sakinleştirmek için sessizliği tercih etti".

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması şartıyla konuşan diplomat, "Türk meslektaşımızın ne istediğini, yani gerçekten istediğini anlamaya çalışıyorduk. Utanç vericiydi" dedi.

Habere göre bir Türk diplomatik kaynak ise Çavuşoğlu'nun "Türkiye'nin tutumunu saygıyla özetlediğini" söyledi ve itirazının İsveç'in feminist dış politikasından kaynaklandığı iddiasını reddetti.

Aynı kaynak "Finlandiya'dan gelen açıklamalar özenle hazırlanmışken (Linde'nin) yorumları İsveç'in NATO hedefine yardımcı olmuyor" ifadesini kullandı.