Reuters: BAE Türkiye'den 20 adet Bayraktar SİHA'sı satın aldı

İngiliz haber ajansı Reuters'ın Türkiye'den iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, Baykar ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silahlı insansız hava aracı (SİHA) sattı. Haberde BAE'nin daha fazla SİHA satın alabileceği belirtilirken, Suudi Arabistan'ın da Baykar SİHA'larına talip olduğunu ve üretim için tesis kurulmasını istediği belirtildi.

Yemen'deki Husilerin, özellikle petrol tesislerine düzenlediği drone saldırıları nedeniyle İran'ı suçlayan BAE ve Suudi Arabistan'ın Türkiye ile girdiği askeri işbirliği dikkat çekiyor.

Reuters ajansı Abu Dabi ve Riyad'da Bayraktar TB2 SİHA'larının Ankara'dan satın alınması görüşmeleriyle ilgili bilgi sahibi bir kaynağının "BAE ile görüşmelerde 20 SİHA'yı hızlı bir biçimde teslim etme kararı verdiler" dediğini aktardı. Buna göre sözkonusu SİHA'lar bu ayın başlarında BAE'ye teslim edildi.

Ajansa göre üst düzey bir Türk yetkili de BAE'ye SİHA teslimatını ve BAE'nin daha fazlasını talep ettiğini doğruladı. Aynı yetkili Suudi Arabistan'ın hem SİHA satın almak hem de üretim için de fabrika kurulmasını istediğini söyledi.

Baykar'ın Suudilerin talebini değerlendiğini belirten yetkili bunun AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "stratejik bir karar" olacağını kaydetti.

Konuya ilişkin Baykar, BAE Dışişleri Bakanlığı ve Suudi Arabistan hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı. Reuters Türkiye Savunma Bakanlığı'nın da konuya ilişkin soruları Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönlendirdiğini yazdı.

Ajansa konuşan Türk yetkili birçok ülkeden SİHA'lara talep ve ek talepler olduğunu ancak teknik olarak her talebe yanıt vermenin mümkün olmadığını söyledi.

Reuters'a konuşan Batılı bir askeri kaynaksa "Suudiler ve BAE İran dronlarının etkinliğini kırmak istiyor. Eğer TB2'yi alırlarsa İran dronlarının akışını durdurabilirler" dedi.