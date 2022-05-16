Reuters: Ankara'nın iki talebine NATO'dan yanıt geldi

Türkiye ile NATO arasında geçen haftadan beri oluşan “İsveç ve Finlandiya” belirsizliğinde dikkat çekici açıklamalar peş peşe geldi. Hafta sonu kapalı kapılar arkasında geçen görüşmeler sonrasında NATO ve ABD, arka arkaya benzer şekilde açıklamalarda bulundu.

NATO ve ABD, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasını engellemeyeceklerine emin olduklarını söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, dün yaptığı açıklamada resmi olarak NATO’ya başvuracaklarını ve birkaç gün içerisinde başvuru sürecini başlatacaklarını söylerken İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise Pazartesi (bugün) günü parlamentoda NATO üyeliği için destek isteyeceğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, “Bugün İsveç Sosyal Demokratik Partisi tarihi bir karar alarak NATO üyeliğine katılmaya evet dedi” yorumunu yaptı.

Reuters: Türkiye iki talepte bulundu

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye’nin iki ülkenin NATO üyeliğine itiraz ettiğini ve Pazar günü Berlin’de gerçekleşen görüşmelerde taraflara taleplerini sıraladığını da aktardı. Ajans, “Ankara Kuzey ülkelerinin Kürt terör örgütlerine verilen desteğin durdurulmasını ve Türkiye’ye bazı silahların satışının yasaklanmasının kaldırılmasını istedi” yorumunu yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, “Türkiye’nin endişelerine yanıt vererek üyelik sürecinin uzamasını engellemeyeceğimize eminiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Berlin’deki kapalı kapılar ardından gerçekleşen görüşmelerin detayını vermeyerek, “Bu konuda bir uzlaşmaya varacağımıza eminim. NATO, diyalog için ideal bir yer” dedi.

Üyelik süreci 1 yılı bulabilir

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Berlin’de İsveçli ve Fin mevkidaşlarıyla görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

İngiliz haber ajansı Reuters, iki ülkenin NATO üyeliği sürecinin bütün ülkelerin destek vermesine rağmen bir yıla kadar sürebileceğine de dikkat çekti.