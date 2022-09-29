Reuters: AB, mobil iletişimin kapanması tehdidiyle karşı karşıya kalabilir

Reuters’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Avrupa ülkeleri, kışın enerji krizinin ortasında mobil iletişimin kapanması tehdidi ile karşı karşıya kalabilecek.

Haberde, “Elektrik tüketim kesintileri veya kısıtlamaları bölge genelindeki mobil ağların bazı kısımlarını etkilerse, Avrupa genelinde mobil telefonlar bu kış devre dışı kalabilir” ifadelerine yer verildi.

Habere göre GSM operatörleri, yetkililerin kritik hizmetlerin sunulmasını sağlamaya yönelik planı olduğundan emin olmak için hükümetlerle birlikte çalışıyor. Kaynaklara göre bazı şirketler, özellikle de Nokia ve Ericsson, olası elektrik kesintilerinin etkisini azaltmak için operatörlerle çalışıyor.

Ajansın verilerine göre ‘on yıllar boyunca kesintisiz beslenmeye alışmış’ Avrupa ülkelerinde büyük bir elektrik kesintisi ile başa çıkmak için yedekleme sistemleri yetersiz.

Ajansın aktardığı üzere Fransız Telekom Federasyonu Başkanı Liza Bellulo, “Elektrik beslemesinin istikrarlı olduğu Avrupa'nın büyük bölgelerinde biraz şımartılmış olabiliriz. Enerji depolamaya yönelik yatırımlar diğer bazı ülkelere göre daha az yapılmış olabilir” açıklamasında bulundu.

Bellulo, örneğin Paris’in ülkenin tüm antenlerine yeni piller sağlayamayacağı bilgisini paylaştı.