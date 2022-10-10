'Retweet'e 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor'

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, TBMM’de görüşülen 'sansür yasası'nı yasa teklifini köşesine taşıdı.

Sosyal medyayı denetlemenin artık mümkün olmadığını savunan Çelik, TBMM’de oylanan ‘Dezenformasyon Yasası’nın 14 maddesinin kabul edildiğini belirterek “Bu 14 madde genel olarak internet haber sitelerini kapsıyor. Milletvekillerinin önümüzdeki birkaç günde görüşüp oylayacağı 15 madde daha var. Sosyal medyayı ilgilendiren teklifler de bu maddelerde ele alınıyor. Kabul edilirlerse Türk Ceza Kanunu’na ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu eklenmiş olacak. Tartışma da buradan çıkıyor” diye yazdı.

Çelik şöyle devam etti:

"Biraz daha açarsak; yanıltıcı bilgiyi üretenler kadar ‘yayanlar’ da artık sorumlu olacak. Halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. ‘Yaymak’, Twitter’dan bildiğimiz RT’lemek demek. Ya da bir içeriği paylaşmak. ‘Yahu altı üstü bir RT’ye hapis cezası mı verilir’ deniliyor. Meseleye sadece bir içeriği RT’lemek basitliğinde bakarsak öngörülen ceza ağır. Fakat meseleye bir RT’nin yayılmaya etkisi üzerinden bakarsak durum değişiyor. Sosyal medya üzerinden kaos çıkarmanın, bu kaosu gerçek hayata taşımanın ne denli kolay olduğunu ve bir RT’nin dahi rolünü anlatmaya gerek yok.”