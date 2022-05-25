Restore ettikleri Sanasaryan Han'ın adını yanlış yazdılar

Ermeni toplumunun el konulan mülklerinden olan, bir dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak da kullanılan, Türkiye'nin hafızasında siyasilere uygulanan işkenceleriyle kazınan Sirkeci'deki Sanasaryan Han'da restorasyon süreci başladı.

Restorasyon için yapının önüne çekilen perdede hanın isminin yanlış yazılması ise tepki çekti. Tarihi Sanasaryan Han'ın adının Sarsaryan olarak yazıldığı görüldü.

Aras Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, Sanasaryan Han'ın adının yanlış yazılması nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tepki gösterdi. Koptaş, "Gasp ettiğiniz mülkün adını bari doğru yazsaydınız. @VakiflarGM" dedi.