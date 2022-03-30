Restorasyon çalışmalarında ‘ustalaşma’ şartı aranmayacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na ilişkin kararnamede dün yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle başkanlığın görevlerine bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanlığı yönetimindeki saray ve müzelerin işletilmesi ve restorasyonun yapılması gibi görevler üstlenen başkanlık, artık cumhurbaşkanının onayıyla yeni müze kurabilecek, kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilecek. Başka bir ifadeyle, belediyelerin ya da üniversitelerin bünyesinde bulunan müzeler, sadece cumhurbaşkanı imzası ile başkanlığa devredilecek, işletilmesi ve restorasyonu gibi görevler başkanlıkça yürütülecek.

Değişiklikler arasında müzelerin devredilmesi dışında dikkat çeken bir diğer değişiklik de “belgesiz zanaatkâr” düzenlemesi oldu. Cumhuriyet'in dikkati çektiği kararnamenin “personel istihdamı, çalıştırılması ve özel gelir” başlıklı maddesinde, “Bakım, onarım ve restorasyon ile tarihi fabrikalarda ustalık gerektiren işler için zanaatkâr olarak çalıştırılacaklarda çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri aranır” şartı bulunuyordu. Değişiklik ile belge istemi esnetilerek, “Bu şarta uygun çalıştırılacak zanaatkar temin edilememesi halinde söz konusu işlerde zanaatında ustalaşmış ve temayüz etmiş olmak şartıyla belge aranmaksızın da zanaatkâr çalıştırılabilir” hükmü eklendi.

Böylece, restorasyon çalışmalarında, kriterleri belirlenmeyen “ustalaşmak” şartı yetkililer tarafından uygun görülürse belgesiz isimler de yer alabilecek.

Türkiye'deki restorasyon çalışmalarından bir örnek...