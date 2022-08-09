Restoranda 'hesap' tartışması: 1 ölü, 2 yaralı

Bucak ilçesi Kestel köyünde dün gece meydana gelen olayda Antalya'dan arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ile restorana gelen Esat Kani, hesabın yüksek gelmesi nedeniyle işletme sahibi Ş.Y. ile tartışmaya başladı.

DHA’nın haberine göre, tartışmanın büyümesiyle Ş.Y., av tüfeği ile Kani ve arkadaşlarına ateş açtı. Esat Kani, olay yerinde öldü, 2 arkadaşı da yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Esat Kani'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Restoran sahibi Ş.Y., gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.