Resmi sonuçlara göre Putin'in partisi yüzde 49,8 ile 1. parti

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçiminin resmi sonuçlarına göre 5 parti parlamentoya giriyor.

Yurt dışında yaşayanlar dahil 110 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler 17-19 Eylül arasında düzenlendi.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’nın yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde seçimlere katılım yüzde 51,68 oldu. Oyların yüzde 99,69’unun sayıldığı seçim sonuçlarına göre, seçimlere giren 14 siyasi partiden 5’i barajı geçti.

Euronews'in haberine göre Devlet Duması'ndaki 450 sandalye için 14 partinin yarıştığı seçimde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 49,85, Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 18,96, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,50, Adil Rusya yüzde 7,44, Yeni İnsanlar Partisi yüzde 5,33 oy ile yüzde 5 barajını geçiyor.

Putin'in partisinin oy oranı düştü

2016'daki seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 54,20 oy alarak 343 milletvekili ile tarihinde en çok sandalyeye sahip olmuş ve iktidarda kalmıştı. Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 13,34 oy, Liberal Demokrat Parti yüzde 13,14 oy, Adil Rusya ise yüzde 6,22 oy oranı ile parlamentoya girmişti.