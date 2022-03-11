Resmi Gazete'de yayınlandı: Şeriatçı vakfın kurucusu üniversite kuruyor

"Cumhuriyet rejimi karşısında din devleti kurmayı amaçladığı" gerekçesiyle 2005 yılında kapatılan Zehra Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Gıyasettin Bingöl'ün, "Mudanya Üniversitesi" adıyla bir vakıf üniversitesi kurmasına dair karar yayınlandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı'nın "Mudanya Üniversitesi" adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kurulduğuna dair karar yayınlandı.
Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurucusu ve yöneticisi Gıyasettin Bingöl, 2005 yılında "Said Nursi’nin görüşleri doğrultusunda şeriat hukuku temelinde Kürt devleti kurma girişimlerini yaymak, Cumhuriyet rejimi karşısında din devleti kurmaya çalışmak” gerekçesiyle kapatılan Zehra Vakfı'nın kurucuları arasında.