Resmi Gazetede yayınlandı: 167 milyon liralık satış ihalesi

Bugün Resmi Gazetede Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığı’nın iki taşınmaz satış ihale ilanı yayımlandı. İhaleler 21 Eylül 2022 günü yapılacak.

Ankara - Çankaya/Anıttepe Mahallesindeki tapu alanı 797 m² olan arsası ile üzerindeki apartman ile Battalgazi Mahallesindeki 3.420 m² yüzölçümlü taşınmazını satışa çıkardı. Anıttepe’deki taşınmazı için 39 milyon 950 bin lira (+ yüzde 18 KDV); Battalgazi’deki taşınmazı için ise 34 milyon 200 bin (+ yüzde 18 KDV) tahmini bedel belirlenmiş. Belediye iki taşınmazının satışından en az 74 milyon lira gelir bekliyor.

Van Valiliği'nin ihale ilanında ise, mülkiyeti Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Şerefiye Mahallesindeki 942,34 m²'lik taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 37’nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacağı duyuruldu. Tahmini bedel olarak 93 milyon 200 bin lira belirlendiği belirtiliyor.