Resmi Gazete'de yayımlandı: Libya tezkeresi 18 ay uzatıldı

Resmi Gazete'de bu gece yayımlanan kararla birlikte, Libya'ya asker gönderilmesi için izin süresi 2 Temmuz itibariyle 18 ay uzatıldı. Libya tezkeresinin 18 ay uzatılması kararı 21 Haziran'da TBMM'de kabul edilmişti.

Libya ile imzalanan ve yürürlüğe giren Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya'nın güvenliğine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık desteğine devam edileceği söylenen kararda, gelinen aşamada Libya'da kalıcı ateşkesin ve siyasi diyalog sürecinin sonuçlandırılması ve kurumların birleştirilmesinin henüz mümkün olmadığı söylendi.

Kararda, atışmaların yeniden başlanmasının önlenmesinin önemli olduğu belirtilirken, Türkiye ve tüm bölge için halen risk ve tehditlerin devam ettiği söylendi.

Yayınlanan kararda, Libya'da meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin çıkarlarının olumsuz etkileneceği söylendi.

Libya tezkeresi 2 Ocak 2021'de de 18 ay uzatılmıştı.