Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödeme tarihleri belli oldu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkür Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diger yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine, 2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir."