Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan yeni atama ve görevden almalar

Resmi Gazete’nin son sayısına göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok kamu kurum ve kuruluşunda görevden alma ve atamalar gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın gece yarısı yaptığı atama kararları şöyle:

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Faruk Cirit ve Murat Deliçay,

Bütçe Genel Müdür Yardımcılığına, Ali Rençber, Ömer Nuri Türkşen, Halil İbrahim Kurdoğlu,

İSEDAK ve Uluslarası Kalkınma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Koç,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır,

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mustafa Kemal Aran atandı,

KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıKonya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur görevden alındı. Tongur’un yerine Haluk Yılmaz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Kadir Uysal,

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kemal Çağatay İmirgi'nin yerine Serhat Köksal atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak görevden alındı.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda da çok sayıda defterdar görevden alındı ve yeni atamalar yapıldı.