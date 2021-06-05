Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1373 sayılı kararı doğrultusunda, Alfay İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin, Irak uyruklu Idrees Ali Awad Alfay ile İbrahim Ali Awad Alfay’ın, Suriye uyruklu Mohammed Alaa Khanforah’ın malvarlıkları, "terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle donduruldu.
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu
Bazı kişi ve kuruluşların 'teröre finansman sağladığı' gerekçesiyle Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Merkezi