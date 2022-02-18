Resmi Gazete'de 'haksız fiyat' değişikliği

Resmi Gazete’de yayımlanan "haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliğindeki değişikliğe" göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin lira ila 2 milyon lira arasından para cezası kesilecek.

Öte yandan yapılan değişiklerde göre "Fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında; stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verilecek" ifadesi de kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı'nın indirimli satışlara ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göreyse, indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak.