Resmi Gazete'de 'haksız fiyat' değişikliği

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre 'fahiş fiyat artışı' yapanlara 10 bin lira ila 100 bin lira arasında para cezası verilecek.

Haber Merkezi

Resmi Gazete’de yayımlanan "haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliğindeki değişikliğe" göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin lira ila 2 milyon lira arasından para cezası kesilecek.

Öte yandan yapılan değişiklerde göre "Fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında; stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verilecek" ifadesi de kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı'nın indirimli satışlara ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göreyse, indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak.

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