Reşitpaşa Semt Evi'nden TKP'nin '2023 Yeniden' çağrısı ve İç Politika Çözüm Belgesi etkinliği

İstanbul'da Reşitpaşa Semt Evi'nce Cumhuriyet'in 99. yılına giderken TKP'nin "2023 Yeniden" çağrısı ve TKP'nin "İç Politika Çözüm Belgesi"nin ele alındığı bir etkinlik düzenlendi.

sol TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbek ile TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural'ın konuşmacı olduğu etkinliğe mahalleden yoğun bir katılım gerçekleşti.

Selahattin Kural TKP'nin çözüm belgeleri ve 99. yılında Cumhuriyet'i savunmanın öneminden bahsederken, Gökhan Kazbek ise Türkiye'de yoksulluğa karşı düzen partilerinin çözüm olamayacağını ve TKP'de örgütlenmenin bugün çok önemli bir çıkış noktası olduğunu vurguladı.

Katılımcıların birçok soru sorduğu ve ülkemize sahip çıkmanın çözüm yollarını tartıştığı toplantı sonrasında mahalleliler tartışmaya devam etti. Mahallelilere TKP'nin 28 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenleyeceği Cumhuriyet eylemine katılma çağrısı yapıldı.