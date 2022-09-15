Rennes-Fenerbahçe maçı güvenliği: 20 hızlı müdahale timi, 40 kurtarma görevlisi, 360 stat içi komiser 

Rennes-Fenerbahçe karşılaşmasını az sayıda Türk taraftar yerinde takip edebilecek.

Normal şartlarda 12 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 15.00'te herkese satılabilecek biletler, UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir takıma az sayıda ayrıldı.

UEFA tarafından 'Yüksek riskli maç' ilan edilen karşılaşmayı, kombinesi bulunan 19 bin Rennes taraftarı yerinde izleyebilecek. Misafir tribününde ise bin 350 taraftar yer alacak.

Rennes-Fenerbahçe maçında 250 ile 300 civarı polis ve jandarma gücü, 20 hızlı müdahale timi, 160 güvenlik görevlisi, 40 kurtarma görevlisi, 360 stat içi komiser görev yapacak.