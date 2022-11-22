Renault Türkiye CEO’sundan 'ÖTV zamanlaması' açıklaması: Pek hoş olmadı

Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, otomobilde gerçekleşmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesi hakkında konuştu.

Bloomberg HT yayınına katılan Doğu, sektörde alım satımların durduğunu, düzenlemenin uygulanması için 1 Aralık tarihinin beklenmesinin pek hoş olmadığını söyledi.

Doğu’nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Bu işin hemen yapılmayıp, 1 Aralık’a kadar beklenmesi pek hoş olmadı. Çünkü bütün sektör durmuş durumda. Kimse ne birinci ne de ikinci elde araba alıp satıyor. Düzenleme olumlu bir hareket, Türkiye’de otomobil üzerinde vergiler çok yüksek bunların kademeli olarak düşürülmesi gerekir. Ülkemizde bin kişiye 160 araba düşüyor bunun da 40 tanesi 20 yaş üzerinde. Nüfusumuzun yarısının 30 yaş altında olduğunu düşünürsek, Türkiye’de otomobil bir ihtiyaç. Bu şartlar altında halkımız otomobile erişimde sıkıntı çekiyor."